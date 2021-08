Massese, oltre cinquanta baby calciatori per il settore giovanile

Il neonato settore giovanile della Massese sta pian piano crescendo. Grazie al lavoro del responsabile tecnico Roberto Franchini che collabora a stretto contatto con i tecnici Marcio Rebughini e Matteo Conti sono già piu’ di cinquanta i ragazzi che hanno aderito al progetto di rinascita del calcio baby bianconero,. Il nuovo staff è partito letteralmente da zero e con grande abnegazione sta riuscendo a ricreare l’entusiasmo e l’interesse dei giovani verso la prima squadra calcistica cittadina col lancio dell’emblematico slogan: «Ridiamo la Massese ai giovani di Massa». Si aspettano gli ultimi tesseramenti ma al momento sembrano definite due squadre Allievi, una A (anno 2005) e una B (anno 2006). Ai nastri di partenza si presenterà anche con una squadra della categoria Giovanissimi ed un’altra della categoria Esordienti (anno 2009). In fase di decollo è pure la scuola calcio che conta per adesso 12 iscritti. La campagna di reclutamento resta aperta presso la segreteria dello stadio «Gianpiero Vitali». Chi fosse interessato può ottenere informazioni sull’attività anche telefonicamente al numero 3318154488. Agli iscritti non sarà richiesta alcuna retta mensile