Massese, dalla Fezzanese arriva il 2002 Carlini

MASSA- La Massese continua ad impreziosire la rosa con acquisti mirati e di livello. Nella giornata di oggi ha comunicato tramite i propri canali social l’inserimento di un nuovo attaccante classe 2002, Edoardo Carlini, cresciuto nel settore giovanile del Margine Coperta. Grande fisicità (1.92 cm) e fiuto del gol per il nuovo arrivato, dato che alla sua prima esperienza con i grandi alla Fezzanese in Eccellenza ligure, la passata stagione, ha realizzato 4 goal in 11 partite.

Nonostante molte richieste dalla Serie D i motivi di studio lo hanno portato nella vicina Toscana dove il DS Pantera è stato il più lesto di tutti e lo ha portato alla sua corte. Un attaccante strutturato, sempre utilissimo in ogni tipo di formazione, grazie al quale mister Gassani potrà avere più scelte a seconda del contesto partita e degli avversari, poter quindi optare per la palla alta e spizzata o ricerca della seconda palla, o giocare palla a terra e cercare la sua fisicità con i cross dalla linea di fondo.