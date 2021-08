«Intitoliamo a Fausto Manfredi l’entrata dello Stadio “Vitali”». La proposta di Barotti

MASSA – Qualche giorno fa, l’ex presidente della Massese Fausto Manfredi ci ha lasciato. Tutta la città ne ha pianto la scomparsa, ricordando con affetto le squadre che durante la sua gestione hanno regalato tantissime gioie ai tifosi bianconeri. Per questo, il consigliere comunale di Arcipelago Massa, Andrea Barotti, ha una particolare proposta per ricordare sempre la persona di Manfredi: «Fausto è stato un uomo di grande umanità, generosità e simpatia che ha lasciato un impronta indelebile nel mondo del calcio apuano. Ho avuto il piacere di conoscere il “Presidentissimo” sia quando, da ragazzo, inseguivo un pallone e poi di apprezzarne l’esperienza quando, con molti capelli in meno, ho avuto l’onore di ricoprire la vicepresidenza della Massese; un’avventura, ricordi che mi porterò sempre nel cuore. Ritengo che la memoria del “Presidentissimo” debba essere onorata intitolando a Fausto Manfredi lo spazio adiacente all’entrata dello stadio comunale; impianto sportivo teatro della entusiasmante stagione a guida Manfredi».

«Spero che il mondo sportivo voglia sostenere la mia iniziativa, doverosamente anticipata ai famigliari di Fausto, cosicché l’amministrazione dia il giusto riconoscimento ad un uomo, un imprenditore innamorato della Massese che ha regalato emozioni ai tifosi bianco neri e promosso i valori dello sport. Credo che questa proposta si possa avvicinare, pur avendo motivazioni legate alla storia del calcio locale e non nazionale, alla bella idea, avanzata ‘dall’Associazione Veterani dello Sport”, di dedicare a Pablito Rossi il viale Lungomare; idea che potrebbe trovare l’ostacolo della toponomastica storica (rilievo evidenziato anche per l’intitolazione del ponte di Trieste a Pertini tanto che, rimanendo inascoltato, avevo indicato il Pontile di Marina di Massa come possibile opzione) in tal caso la passeggiata costituirebbe una poetica e prestigiosa alternativa. – dice Barotti – In conclusione, mi auguro che l’amministrazione, l’assessore allo sport intendano riconoscere al “Presidentissimo”, all’imprenditore Fausto Manfredi i meriti e il ruolo svolto a favore dello sport cittadino».