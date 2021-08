Carrarese, da Spezia arriva un aquilotto in prestito

Mancano i dettagli ma è cosa fatta. Il centrocampista Matteo Figoli ,classe 2000, è vicinissimo al trasferimento in prestito alla Carrarese. La mezzala ventenne nativa di Sarzana è reduce dal prestito in Lega Pro alla Pergolettese dove ha contribuito a centrare la salvezza totalizzando 23 presenze con 1 gol che fanno seguito alle 20 presenze con una rete e un assist la stagione precedente alla Pianese sempre in Serie C.

C’è grande curiosità per vedere all’opera ai Marmi un ragazzo molto promettente tra l’altro da sempre proclamatosi grande tifoso dello Spezia e che sta per iniziare un’esperienza quindi particolare con la maglia azzurra

(foto : calciospezia)