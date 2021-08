Serie C, la Carrarese inizia il campionato sul terreno del “Mannucci” di Pontedera

FIRENZE- Ufficializzato in diretta Raisport dalla sede della Lega Pro di Firenze il calendario della serie C 2021/22. Per la Carrarese di mister Toto’ Di Natale , inserita nel girone B, il debutto è fissato per domenica 29 agosto sul terreno del “Mannucci” di Pontedera. Esordio casalingo la settimana successiva ai Marmi col Pescara.

Questo il percorso azzurro

1 Pontedera-CARRARESE

2 CARRARESE-Pescara

3 Siena-CARRARESE

4 CARRARESE-Grosseto

5 CARRARESE-Fermana

6 Reggiana-CARRARESE

7 CARRARESE-Montevarchi

8 Imolese-CARRARESE

9 CARRARESE-X (Fano o Pistoiese)

10 Gubbio-CARRARESE

11 CARRARESE-V Entella

12 Modena-CARRARESE

13 Olbia-CARRARESE

14 CARRARESE-Ancona M

15 Vis Pesaro-CARRARESE

16 CARRARESE-Teramo

17 Lucchese-CARRARESE

18 CARRARESE-Cesena

19 Viterbese-CARRARESE