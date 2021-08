Sara’ Imolese-Carrarese di Coppa Italia C la prima gara ufficiale degli azzurri

In attesa del calendario del campionato ecco gli incontri della Coppa Italia di serie C.

Azzurri in campo sabato 21 agosto ad Imola in casa dei rossoblu emiliani che da poco hanno visto il campo della presidenza con l’uscita di scena, dopo otto stagioni, dell’ex azzurro Lorenzo Spagnoli.

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021-2022.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO B: Imolese – Carrarese

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

SECONDO TURNO ELIMINATORIO: In caso di passaggio del primo turno eliminatorio la Carrarese affronterà la vincente di Vis Pesaro – Modena