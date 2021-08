Ricortola, mister Fini: “Il gruppo è rimasto. In entrata Mirko Rubino”

RICORTOLA- Torna a parlare ai microfoni di Voce Apuana l’allenatore del Ricortola Alessandro Fini. Scelto come sostituto dell’uscente Rossano Brizzi due stagioni fa, ha esordito nel campionato di Seconda Categoria molto bene, dando alla sua squadra una definita identità e risultati positivi, portandola nei piani nobili della classifica. Poi gli infiniti lockdown hanno bloccato tutto fino ad oggi. Confermatissimo e pronto per ripartire ci parla del suo staff, della squadra e del nuovo innesto Mirko Rubino, vecchia conoscenza del nostro calcio:

“Ripartiamo con la speranza di poter fare una stagione intera. Con i ragazzi ci siamo sentiti circa un mese fa e sono rimasti tutti. Abbiamo perso qualcuno per scelte lavorative o per motivi di studio, ma la maggior parte è ancora con noi. Per ora l’unico inserimento che abbiamo fatto è l’esterno Mirko Rubino che negli anni scorsi aveva scelto di giocare in Terza Categoria ma ha deciso di rimettersi in gioco in Seconda. Per quanto riguarda lo staff tecnico ho Federico Cima che è il mio secondo e Mirko Ciuffi come allenatore dei portieri. A prescindere dalla squadra, di primaria importanza è che passi definitivamente questo periodo e che con i vaccini si possa avere una copertura tale da poterci permettere di tornare ad una vita normale”.