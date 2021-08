Il Città di Massa cambia girone con un Gonzalez in più

Con l’ultimo comunicato ufficiale la LND di Calcio a 5 ha comunicato come saranno composti i quattro Gironi della Serie A2 edizione 2021/2022. Il Città di Massa, la passata stagione nel Girone A, è stata inserita nel Girone B, dove dovrà affrontare 12 squadre, con le maggior parte delle quali non si è mai misurata.

Intanto la società del presidente Andrea Vannucci ha portato a corte un altro importante giocatore, l’argentino Lucho Gonzalez, classe ‘94, centrale dinamico e di esperienza nel giro della nazionale degli Stati Uniti con la quale sarà impegnato nei prossimi mondiali di futsal che si terranno a settembre in Lituania. Veramente un gran colpo per i bianconeri che mettono subito le cose in chiaro con le nuove avversarie: anche nella prossima stagione vorranno essere gran protagonisti, per continuare a perseguire sogni di gloria anche in questa importante categoria.

Di seguito tutte le squadre del Girone B della Serie A2 Calcio a 5 2021/2021: Fenice Veneziamestre, Sporting Altamarca, Futsal Villorba, Città di Mestre, Modena Cavezzo, Sampdoria Futsal, Città di Massa C5, Futsal Pistoia, Prato C5, Vis Gubbio, Buldog Lucrezia, Cus Ancona, Porto San Giorgio C5.