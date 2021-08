La Massese ha fissato la data dell’inizio della preparazione estiva

Vacanze a termine per la nuova Massese 2021/22. Il club bianconero ha infatti definito la data d’inizio della preparazione estiva in vista del nuovo campionato di Eccellenza, il terzo dell’era Gassani.

Questo il comunicato dalla sede zebrata.

“La Us Massese 1919 comunica che la squadra inizierà il ritiro agli ordini di mister Matteo Gassani dal 16 agosto con sedute singole presso lo stadio Giampiero Vitali fino al 21 agosto . Dal 22 agosto al 28 agosto le sedute giornaliere saranno doppie e per vedere all’opera la nuova compagine bianconera bisognerà aspettare il 29 agosto quando la Massese sarà di scena al” Lotti “di Poggibonsi contro la squadra locale.”