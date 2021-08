Andrea Danesi torna a Carrara: sarà il mister della Primavera

Benchè non vi sia ancora ufficialità da parte di Piazza Vittorio Veneto la scelta allenatore dell’under 19 azzurra è stata fatta. Sarà infatti Andrea Danesi il nuovo mister della Primavera della Carrarese 2021/22 e che sostituirà Daniele Ficagna. Danesi torna a Carrara cinque anni dopo la sua esperienza sulla panchina della prima squadra mentre nelle ultime stagioni ha allenato le giovanili del Livorno. Dopo esperienze passate su panchine di Viareggio, Massese, Forcoli, Grosseto, San Marco e Pietrasanta, Danesi sarebbe già pronto a iniziare a lavorare tanto che si attende ormai solo l’annuncio ufficiale da parte del club. Intanto il responsabile del settore giovanile azzurro Mirco Lucetti sta ultimando , assieme alla dirigenza, l’organigramma tecnico delle altre categorie giovanili , organigramma che verrà reso noto a breve. Tra le altre cose sulla scrivania dei dirigenti vi è in corso una trattativa per un’altra grossa novità tecnica, per migliorare ancora di più un settore , quello azzurro, che sta facendo un grosso salto di qualità, sono già stati acquistati giocatori da fuori che usufruiranno del Convitto Carrarese.