Torneo Città di Massa, il fotoracconto

TURANO- E finito da 10 giorni il torneo di calcio a 8 “Città di Massa” giocatosi nei mesi di giungo e luglio presso il campo in erba naturale di Turano. Una manifestazione ottimamente riuscita, grazie alla buona organizzazione e all’entusiasmo dimostrato dei numerosi atleti delle 20 squadre partecipanti, la maggior parte dei quali, appartenenti alle categorie dalla Promozione in giù, non sentivano la sensazione della partita da parecchi mesi. Ad alzare il trofeo più importante è stata la Juri Papi band del Peaky Blinders, al termine di una tiratissima partita contro il Calcio Massa Carrara, rimasta in bilico fino agli ultimissimi minuti.

Gli organizzatori Football y Passion tengono a comunicare che stanno valutando realizzazione di un torneo invernale, viste le numerose richieste, e aggiungono che presto ci saranno grosse novità sia sul Calcio 5 che sul Calcio a 8.

Riviviamo gli scatti della finale: