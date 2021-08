Serie C, il calendario della Carrarese verrà ufficializzato lunedi sera. Per entrare allo stadio obbligatorio il Green Pass

Lunedi sera 9 agosto alle ore 19 in diretta Raisport la Carrarese, cosi’ come le altre 59 formazioni dei tre gironi di serie C, conoscerà il proprio cammino nella prossima stagione di serie C 2021/22 che vedrà la prima giornata disputarsi domenica 29 agosto.

Tramite un comunicato ufficiale, la FIGC ha ufficializzato oggi l’esclusione dell’Alma Fano dalla graduatoria per completare l’organico del campionato di Serie C. Di conseguenza, le cinque squadre che a oggi dovrebbero completare la batteria di partenza della Lega Pro, secondo la graduatoria aggiornata, sarebbero nell’ordine: Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Pistoiese e Siena con le tre toscane ad implementare il numero dei derby con gli azzurri.

Le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “«Lunedì 9 agosto, a partire dalle ore 19, in diretta Rai, si terrà la cerimonia del sorteggio . La formula, sostanzialmente, resta quella della passata stagione, riprenderà anche la Coppa Italia stoppata nella stagione 2020/2021. Per entrare allo stadio sarà obbligatorio il Green Pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione e penso che sia giusto così. Chi vuole può non vaccinarsi, vuol dire che la domenica andrà al mare».

Questo , salvo novità dell’ultim’ora il girone della Carrarese.

Serie C Girone B 2021/22

AnconaMatelica

Carrarese

Cesena

Entella

Pistoiese

Fermana

Grosseto

Gubbio

Imolese

Lucchese

Modena

Montevarchi

Olbia

Pescara

Pontedera

Reggiana

Siena

Teramo

Pesaro

Viterbese