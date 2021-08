Pontremolese, fiorente mercato in entrata

PONTREMOLI- Continua senza sosta il mercato della Pontremolese in vista della stagione di Eccellenza 2021/2022. Negli ultimi dieci giorni la società azzurra ha comunicato la conferma del fedelissimo Cristian Spagnoli che rimarrà un perno del centrocampo, già rinforzato con l’arrivo di Nicolò Sbarra. Dopodiché è stato confermato il giovane difensore 2002 Samuel Rossi, cresciuto nella Juniores, e tesserato un altro 2002, Francesco Mutti, terzino mancino che ha fatto la trafila nel settore giovanile dello Spezia, per poi avere esperienze in Serie D con Lavagnese e Sestri Levante. Infine nella giornata di lunedi 2 agosto la squadra di mister Grassi si è ulteriormente rinforza con il 2002 Antonio Scaldarella, forte centrocampista centrale lunigianese che proviene da 5 anni importanti alla Virtus Entella dove è stato un punto di riferimento della formazione Primavera. Mirati e importanti acquisti che si vanno ad aggiungere alle ufficializzazioni delle passate settimane dove sono stati presentati profili del calibro di Edoardo Cargioli, Mattia Gavellotti, Andrea Filippi, Mirko Gabrielli, Riccardo D’Angelo, Jacopo Lecchini, Simone Menichetti e Giacomo Filippi.