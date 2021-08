Virtus Marina di Massa, camp in collaborazione con Modena Calcio

MARINA DI MASSA- Sono aperte le iscrizioni per il camp gratuito organizzato dalla Virtus Marina di Massa che si terrà nei giorni del 26 e 31 agosto e del 2, 7, e 9 settembre e che riguarderà tutte le annate che vanno dal 2012 al 2016.

I camp/open day saranno svolti nel campo di Via Casola sito in Marina di Massa e saranno in collaborazione con il Modena Calcio, di cui la Virtus è centro tecnico. I tecnici qualificati metteranno a disposizione le loro competenze col fine di passare dei pomeriggi all’insegna del divertimento.

La Direzione Sportiva della Virtus Marina di Massa comunica che ad ogni giovane atleta verrà rilasciata una t-shirt e un gadget in omaggio e che nell’occasione proseguiranno le iscrizioni alla stagione 2021/2022, peraltro già molto numerose e superiori alle aspettative.

Per info: Sig Stefano Renna – Tecnico Modena Calcio – 329 443 4276