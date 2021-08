Ottima riconferma in casa San Marco: Diawara resta in rossoblu

Dopo essere tornato alla San Marco ad inizio della scorsa stagione dopo la parentesi alla Carrarese, Hamed Diawara ha disputato in rossoblu solo una gara ovvero quella degli Oliveti con la Massese in Coppa Italia poi lo stop ai campionati per l’emergenza sanitaria. In questa sessione di mercato il centrocampista senegalese classe 2000 sembrava essere ad un passo dal Perignano poi il colpo di scena e la riconferma al Paolo Deste.

Questo il comunicato ufficiale del club di via Covetta.

“E’ con grande soddisfazione che l’Usd San Marco Avenza 1926 annuncia di aver raggiunto l’accordo con Hamed Diawara circa la sua permanenza in rossoblu alla Covetta anche per la stagione di Eccellenza 2021/22. Da tempo ormai il club crede molto nelle qualità calcistiche di Hamed nella speranza di reciproche soddisfazioni sportive.”