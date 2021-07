Torneo di Aulla, Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley campione

AULLA- Cola serata di venerdì 30 luglio è calato il sipario sulla prima edizione del torneo di calcio a sette “sotto le stelle” di Aulla. Ad alzare la coppa è il capitano Leonardo Cantoni della Pizzeria Icaro’s/Bobbe Malley a spese dei “giovani” pontremolesi del Pro Secco. Nella finale di consolazione l’Edilcolor dilaga contro un rimaneggiato Caffè del Centro che si deve accontentare della medaglia di legno.

La finalina ha visto il largo successo dei ragazzi del duo Ruffini-Borghetti contro il rimaneggiato Caffè di Chelotti-Manassero, team ampiamente accreditato alla vigilia della manifestazione per il numero di giocatori di qualità ma alla fine decimato dalle numerose assenze. Sugli scudi Matteo Barattini (Edilcolor) con i cinque sigilli che valgono il trofeo del miglior cannoniere. Per la cronaca le altre due doppiette sono state di Damiano Ruffini e Mattia Tonelli. Per i battuti sono andati a segno Alessandro Angelotti (doppietta), Pierluigi Lisi e Jacopo Tarantola.

L’attesa e tiratissima finale se l’è aggiudicata la Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley. Dopo una iniziale supremazia territoriale gli avversari passano in vantaggio: calcio di punizione dal limite, breve tocco di Lorenzo Bellotti per Luca Scarlino, il forte tiro dell’ex aquilotto passa in mezzo all’area affollata per il vantaggio. Il team di mister Matteo Reboa accusa il colpo ma non si scompone, si riorganizza gradatamente e, sempre su calcio di punizione, rimette in parità il match con Davide Ortelli. Lo stesso centrocampista della Tarros Sarzanese si ripete subito dopo con l’ennesimo tiro dalla distanza per il gol del sorpasso. Nel finale Davide Antonelli mette al sicuro il risultato con un diagonale che chiude definitivamente i conti.

Al termine si sono svolte le premiazione sul campo con gli onori di casa, sotto la regia del “patron” della riuscita kermesse lunigianese Matteo Tedeschi, dal presidente dell’Aulla Sport 2019, Roberto Verini, onorati dalla presenza del sindaco di Aulla Avv.to Roberto Valettini e dalla assessore alle Attività ludico sportive Giada Moretti. Prima delle consuete quatto coppe alle squadre finaliste sono stati consegnati particolari riconoscimenti quali: Matteo Barattini (Edilcolor) con 12 centri, cannoniere del torneo, al giovane talento lunigianese Lorenzo Bellotti (Pro Secco) come miglior giocatore della manifestazione e l’esperto William Santini giudicato miglior portiere del torneo. Valutazioni votate dai mister e capitani delle dodici squadre partecipanti.

Di seguito i tabellini delle due finali:

Finale 3 /4 posto: Caffe del Centro-Edilcolor 4-9

Caffè del Centro: Magnani, Lisi, Angelotti, Marafetti, Bresciani, Tarantola. All.Chelotti F.

Edilcolor: Landi, Gabrielli Luca, Ruffini Damiano, Bonati, Mazzone, Vegnuti, Bellotti Tonelli, Barattini All. Borghetti

Marcatori: Barattini(5),Ruffini(2),Tonelli(2)

1°/2° posto : Pizzeria Icaro’s/Bobbe Malley-Pro Secco 3-1

Pizz.Icaro’s/B.Malley : Santini, Casassa, Antonelli, Pesare, Valentini, Bondi, Ortelli, Guadagnucci, Morettini, Mazzantini, Cantoni. All. Reboa

Pro Secco: Gussoni, Bertolini, Lecchini, Gabrielli Mirko, Rossi, Micheli, Scarlino, Bellotti, Carnaccioli. All. C.t.

Marcatori: Scarlino, Ortelli(2), Antonelli