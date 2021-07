La Carrarese alle prese col “caso Foresta”. Il capitano si sfoga su Facebook

Foresta si o Foresta no? La Carrarese , nel ritiro di Pontremoli, oltre che ad essere alle prese con i casi positivi covid che hanno di fatto compromesso l’amichevole odierna con la Pontremolese e messo in dubbio anche il prossimo test con l’Empoli di mercoledi al Castellani, deve sciogliere il nodo riguardante il contratto con quello che fino a questo momento è il suo capitano ovvero Giovanni Foresta. Società è giocatore lontani su una presunta richiesta da parte del club circa un “ridimensionamento ” economico del contratto come uscito stamani su un quotidiano locale oppure un giocatore che nega tutto ed appare voglioso di restare? La verità non la sappiamo, la sanno solo Foresta e la Carrarese ma quest’oggi sul suo profilo social in storie Facebook il giocatore calabrese ha postato una frase alquanto significativa con tanto di corredo con due cuori gialloazzurri . Frase che riportiamo fedelmente in attesa di saperne di piu’ nei prossimi giorni.

“Leggo articoli di giornale e amo sentire raccontare bugie , soprattutto quando conosco già la verità. Solo per capire fino a che punto la gente riesce ad essere falsa”