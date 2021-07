Carrarese, tre casi sospetti di positività nel gruppo squadra. Salta l’amichevole di domani

Purtoppo anche in casa azzurra si torna al passato. Nonostante tutto lo staff ed i giocatori si siano sottoposti alla vaccinazione anticovid a CarraraFiere lo scorso venerdi prima della partenza per Pontremoli, nei test pregara sono risultati positivi tre elementi. A causa di cio’ è stata annullato il test amichevole che era in programma domani sera alle 18.30 al Lunezia con la Pontremolese.

Questo il comunicato del club di Piazza Vittorio Veneto.

“Carrarese calcio 1908 srl rende noto che, a causa alcuni casi di sospetta positività all’interno del gruppo squadra riscontrati nei test svoltosi questa mattina ed in attesa dell’esito dei tamponi molecolari già effettuati, in via precauzionale e per la tutela delle superiori esigenze relative alla salute, sia stato disposto l’annullamento dell’allenamento congiunto in programma, domani, con la GS Pontremolese.”