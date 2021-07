Massese, settore giovanile e scuola calcio su Marina di Massa

Con grande soddisfazione l’US Massese 1919 comunica di aver concluso un accordo per la gestione del centro sportivo di Via Pontremoli che diventerà la base operativa della propria scuola calcio. Per quanto riguarda le squadre a 11 del settore giovanile la società bianconera potrà usufruire, invece, di spazi per svolgere allenamenti e partite ufficiali all’interno del campo sportivo di Via Casola a Marina di Massa la cui gestione è stata affidata al White Tigers Female Football. Col sodalizio della palla ovale ci sono rapporti già ben avviati di reciproca conoscenza e collaborazione che si sono consolidati quando è stato ospitato allo stadio “Vitali” per lo svolgimento della Coppa Italia femminile di Football Americano. Con questo grande investimento economico l’US Massese 1919 conferma quanto ritenga centrale il progetto del settore giovanile che era già partito con risultati incoraggianti e che adesso, con spazi certi a propria disposizione, potrà prendere ulteriore slancio. Già dai prossimi giorni si lavorerà per mettere a nuovo il centro sportivo di via Pontremoli e renderlo fruibile da dopo ferragosto. Anche sul fronte prima squadra, infine, è arrivata la prima notizia. La società si è riunita martedì sera ed ha deciso di dare continuità al progetto tecnico ripartendo dal direttore Dario Pantera e dall’allenatore Matteo Gassani. Dai prossimi giorni, quindi, dovrebbero essere svelate le prime mosse di mercato.