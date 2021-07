Capezzano, il nuovo ds è l’ex attaccante Davide Pisani

CAPEZZANO- Importanti novità per quanto riguarda lo staff tecnico del Capezzano Pianore 1959. Il nuovo direttore sportivo sarà l’ex attaccante Davide Pisani (foto) che, chiusa la carriera da giocatore, ha accettato di contribuire alla costruzione della squadra che sarà ai nastri di partenza della Promozione girone A.

Una figura dirigenziale giovane ma allo stesso tempo un’assoluta garanzia per la sua conoscenza del mondo Capezzano e del panorama del calcio dilettantistico. Lo spessore umano di Pisani e il suo profondo amore verso la società per cui ha giocato negli ultimi quattro anni ne fanno il profilo ideale per la società del presidente Ivo Coli. Fondamentale per la società sarà il mantenimento della categoria e ancora di più produrre giovani giocatori dal florido settore come è successo per il 2003 Alessandro Meucci che è approdato in serie D al Real Forte Querceta.

Ricevuto l’incarico il nuovo D.S. si è messo subito al lavoro per consegnare al riconfermato mister Riccardo Coli una squadra che possa togliersi soddisfazioni: è stato confermato lo zoccolo duro della squadra ossia Bartoletti, Togneri, Maestrelli, Caniparoli, Pacini, Iardella e capitan Pizza. In aggiunta per cercare di migliorare la squadra sono stati acquistati Benedetti, Magni e Bonelli dal San Marco Avenza, Ferraiuolo dal Camaiore e bomber Haoudi dal River Pieve.