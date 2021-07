La Carrarese è partita per il ritiro di Pontremoli. La lista dei giocatori convocati.

La Carrarese ha iniziato ufficialmente il suo ritiro estivo 2021 in quel di Pontremoli. Dallo Stadio Dei Marmi- Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara , questa mattina, sono partiti ventisei calciatori , compresi gli aggregati dal settore giovanile, alla volta della Lunigiana con destinazione Pontremoli dove , alle 17 sul prato dell’impianto sportivo “Lunezia” andrà in scena la prima seduta di allenamento del ritiro in vista della preparazione della stagione sportiva 2021/2022.

Pontremoli, 26/07/2021 – 05/08/2021

PORTIERI:

Barone Simone

Vettorel Thomas

DIFENSORI:

Girgi Simone

Grassini Davide

Imperiale Marco

Kalaj Sergio

Marino Antonio

Rota Arensi

CENTROCAMPISTI:

Battistella Thomas

Bianchi Alessio

Foresta Giovanni

Luci Andrea

Mazzarani Andrea

Pasciuti Lorenzo

ATTACCANTI:

Bramante Simone

Caccavallo Giuseppe

D’Auria Gianluca

Doumbia Abdou

Energe Antonio

Galligani Elia

Infantino Saveriano

Aggregati provenienti dal Settore Giovanile: Capponi (portiere), Guelfi (difensore), Santochirico (difensore), Bertipagani (centrocampista), Dell’Amico (attaccante)