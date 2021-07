Virtus Marina di Massa, Mirco Barbieri allenerà l’Under 18 Regionale 2004

MASSA- La Virtus Marina di Massa tramite la sua Direzione Sportiva informa di aver raggiunto per la stagione sportiva 2021/2002 l’accordo con il Signor Mirco Barbieri per la guida della compagine Under 18 Regionale 2004, molto importante nella buona riuscita dell’operazione di costruzione della squadra che parteciperà al prestigioso campionato Giorgio Marianelli Capo Scout giovanile della Società, al nuovo mister, che lo ricordiamo da calciatore in compagini tosco lunigianesi (fivizzanese, serriciolo sempre con ottimi risultati) e da allenatore guidare compagini di categoria sia in Liguria che in Toscana con fiore all’occhiello la guida della fezzanese Juniores regionale, un buon lavoro di tutta la società.

Prosegue intanto il lavoro di costruzione di un Under 19 ambiziosa sotto la guida del già annunciato mister Gianluca Matelli, nonché il lavoro di sviluppo e crescita della Scuola Calcio Centro Tecnico Modena del Responsabile Stefano Renna che farà attività al centro sportivo comunale di Via dei Casoni, gentilmente concesso dal Comune e Dalla Società White Tigers (per info e iscrizioni scrivere a scuolacalciov.marinadimassa@gmail.com).

Per quanto concerne la prima squadra, iniziano le prime conferme partendo dai vari Nardini Samuele, Nardini Niccolò, Il giovane e promettente Lazzini Fuzza, classe 2003, tra gli altri. Diverse le trattative in entrata, cosiccome per la rinnovata e ambiziosa compagine femminile che si candida ad un ruolo da protagonista nel prossima Campionato, al vaglio la possibilità di vedere ai nastri di partenza anche una Compagine a 5 femminile che parteciperà al Campionato Regionale.