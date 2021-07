Torneo di Aulla, martedì in campo per le semifinali

AULLA- Con il passaggio alle semifinali dell’Edilcolor e del Caffè del Centro si sono conclusi i quarti della prima edizione del torneo di calcio a sette in svolgimento presso il sintetico del “Quartieri”, kermesse “by-night” organizzata dai sodalizi lunigianesi Aulla Sport 2019 e Serricciolo. L’Edilcolor l’ha spuntata contro una mai doma Gragnolese; il secondo confronto della serata vedeva di fronte due attrezzate formazioni, ha prevalso il Caffè del Centro di Federico Chelotti in rimonta sul quotato team pontremolese Secret Garden. L’importante numero di spettatori ha fatto da cornice alle due intense sfide del rettangolo verde aullese. L’Edilcolor ha “sofferto” più del previsto ma alla fine a salutare il torneo è la Gragnolese. Il team di Jacopo Pennucci ha disputato un buon torneo, mettendo in evidenza il gioco da squadra, graditi a fine gara dal dirigente “avversario” Mirko Ruffini i complimenti ai gragnolesi. Due reti di Matteo Barattini e altrettanti di Lorenz Squypi (una deviata da un difensore) il neo acquisto della Forza & Coraggio (promozione ligure) hanno bissato il poker del delicato match. Per gli avversari la preziosa doppietta di Danny Costa ha reso meno amaro il confronto.

La seconda gara si preannunciava assai tecnica e “maschia” e così è stata: Manenti & compagni in vantaggio hanno subìto il ritorno del Caffè del Centro, i barman privi di alcuni big, hanno ribaltato il risultato. Grande protagonista Jacopo Tarantola che firma una tripletta che si somma alla doppietta dell’esperto Alessandro Angelotti. Per i “pontremolesi” i due punti sono di Andrea Filippi e Lorenzo Bergamaschi.

Le semifinali si prospettano due match ad alto livello: l’accreditata Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley se la vedrà l’Edilcolor; a seguire la “giovane” Pro Secco opposta al Caffè del centro.

Edilcolor-Gragnolese 4-2

Edilcolor: Gabrielli, Vegnuti, Bonati, Squipy, Lesi, Bellotti, Barattini, Ruffini, Mazzone, Casciari. All. Borghetti

Gragnolese : Vegnuti, Sisti, Guelfi, Bondi, Cecconi,Costa, Fregosi, Borghetti. All. Pennucci

Marcatori : Barattini(2), Squipy(2), Costa(2)

Caffè del Centro-Secret Garden 6-2

Caffè del Centro: Magnani, Lisi, Lorieri,Tarantola, Duchi, Angelotti,Marafetti, Ciuffani, Bresciani.All. Chelotti

Secret Garden : Leri Andrea, Filippi Andrea, Menichetti, Filippi Giacomo, Manenti, Ribolla, Occhipinti, D’Angelo, Cavazzini, Bergamaschi, De Negri. All. Matteo Leri

Marcatori : Tarantola(3), Angelotti(2), Bresciani, Filippi Andrea, Bergamaschi.

Semifinali fissate per martedi 27 c.m:

Ore 20,30 : Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley- Edilcolor

Ore 21,30 : Pro Seco-Caffè del centro

Le due vincenti si sfideranno nella finalissima di venerdi 30