La Carrarese è pronta per l’inizio della preparazione estiva di Pontremoli

Tutto pronto in casa Carrarese. Domani mattina taglio ufficiale del nastro della nuova stagione sportiva 2021/22 con l’inizio della preparazione estiva in quel di Pontremoli. Azzurri che svolgeranno le sedute di allenamento in Lunigiana fino al 5 agosto dividendo il lavoro tra lo stadio Lunezia, casa della Pontremolese ed il Kinemove Center che metterà a disposizione 4mila metri quadri di struttura, piscina e tutta la strumentazione e gli attrezzi necessari i per il fitness ed il wellness.

Questa l’attuale rosa azzurra in attesa di nuovi movimenti.

Portieri: Simone Barone (Turris), Thomas Vettorel (Frosinone).

Difensori: Alessio Girgi (Atalanta), Davide Grassini (confermato), Marco Imperiale (Empoli), Sergio Kalaj (Lazio), Antonio Marino (Venezia), Arensi Rota (confermato).

Centrocampisti: Thomas Battistella (Udinese), Alessio Bianchi (confermato), Giovanni Foresta (confermato), Andrea Luci (confermato), Andrea Mazzarani (svincolato), Lorenzo Pasciuti (confermato).

Attaccanti: Simone Bramante (Borgosesia), Giuseppe Caccavallo (confermato), Gianluca D’Auria (confermato), Abdou Doumbia (confermato), Antonio Energe (Afragolese), Elia Galligani (svincolato), Saveriano Infantino (confermato).