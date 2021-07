Torneo Città di Massa, Peaky Blinders campione!

MASSA- Si è giocata venerdì 23 luglio la finalissima del Primo Torneo Città di Massa, kermesse calcistica di Calcio a 8 ottimamente riuscita, giocatasi nel campo in erba naturale di Turano. A contendersi il trofeo più importante le due ottime formazioni Calcio Massa Carrara e Peaky Blinders che ad fronte ad un importante numero di spettatori hanno dato vita ad una gara tiratissima, rimasta in equilibrio fino agli ultimissimi secondi. Alla fine l’hanno spuntata, dopo essere stati due volte sotto, i favoriti del Peaky che chiudono 4-2 grazie alle reti di Dinho, doppietta di Papi e Mariani. Di Costa, capocannoniere del torneo con 5 reti, e Manfredi le reti del Calcio Massa Carrara.

Determinante il numero 1 del Peaky Mariani (nella foto a sinistra), premiato poi come miglior portiere, che sul 2-2 a tre minuti dallo scadere salva la rete della sconfitta con una tripla parata su Berti. Sul capovolgimento di fronte Papi trova una punizione dalla trequarti che trasforma per il 3-2. A tempo praticamente scaduto il Peaky chiude in bellezza con un rigore trasformato dallo stesso portiere Mariani.

Premiazione, fuochi d’artificio e grande festa e fine partita per un torneo ottimamente riuscito e organizzato da Football y passion. Molte delle venti squadre che hanno partecipato si sono mostrate interessate ad un eventuale campionato invernale che nella versione a 8 e nel campo in erba di Turano sarebbe una interessante novità.

Il tabellino:

Calcio Massa Carrara-Peaky Blinders 2-4

Calcio Massa Carrara: Landi, Nardini T., Lofrese, Tornaboni, Nardini S., Berti, Manfredi, Lopez, Bianchi, Meloni, Costa, Matelli, Ceccarelli.

Peaky Blinders: Mariani, Perinelli, Guadagnucci, Bonini, Cristiani, Dihno, Papi, Iardella