Torneo di Aulla, Bagnone e Pizzeria Icaro le prime semifinaliste

AULLA- Gol e spettacolo nelle prime due gare di quarti hanno caratterizzato la prima serie di sfide secche del torneo di calcio a sette di Aulla, manifestazione organizzata dai club Aulla 2019 e Serricciolo. Otto gol per ogni gara hanno messo in evidenza il talento di molti giovani e bomber di navigata esperienza. Nel primo confronto la “giovane” Pro Secco ha regolato l’Asc Bagnone/rist.da Pasquino con un set tennistico, in evidenza Mirko Gabrielli, autore di una tripletta, il talentuoso Lorenzo Bellotti e Guido Bertolini. Per gli sconfitti i due gol sono di Ibra El Atiki e del solito Alessandro Giannotti.

Nell’atteso match tra la Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley e la Linea Habitat ha prevalso la formazione di Matteo Guadagnucci per ben 7 reti a 1. Da segnalare diversi del portiere dei pizzaioli William Santini. Protagonista della serata il bomber lunigianese Leonardo Cantoni che firma un prestigioso poker di reti, il bomber in forza al Magra Azzurri sale a quota 8 centri raggiungendo Alessandro Cesarini del Caffè del Centro. Gli altri punti sono stati di Edoardo Casassa, Fabio Morettini e Davide Ortelli.

I tabellini:

Pro secco-Bagnone/Rist.da Pasquino 6-2

Pro Secco: Gussoni, Gabrielli, Micheli, Bellotti, Lecchini, Bertolini, Rossi, Carnaccioli.

Bagnone/Rist.da Pasquino: Castilgione,Caldi, Fabiani, Lazzini, Donati, El Atiki, Ferrari,Giannotti.

Marcatori: Gabrielli(3), Micheli, Bellotti, Bertolini, El Atiki, Giannotti.

Linea Habitat-Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley 1-7

Linea Habitat: Barbieri, Tornaboni, Bertoli, Gerali, Bianchi, Zarrelli, Domenichelli, Lombardo, Mencatelli, Clementi.

Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley : Santini,Casassa, Antonelli, Pesare,Valentini, Bondi, Ortelli, Guadagnucci,Morettini,Cantoni

Marcatori: Cantoni(4), Morettini, Casassa, Ortelli

Programma seconda giornata di oggi: Ore 20,30 Gragnolese-Edilcolor; seguire Caffè del Centro-Secret Garden

Le gare di semifinale sono fissate per martedi 27 c.m. inizio ore 20,30.