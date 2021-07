Torneo di Aulla, completata la griglia dei quarti

AULLA- Si è conclusa la prima parte del torneo di calcio a sette sotto le luci di Aulla, kermesse seguita dal numeroso pubblico. Nell’ultima giornata si è disputata una sola gara (vista la rinuncia del Filattiera) nel secondo girone dove passano ben tre squadre, quali Caffè del Centro, Pizz.Icaro’s e Asc.Bagnone/Rist. Da Pasquino. Le altre qualificate sono Pro Secco, Edilcolor e Secret Garden, rispettivamente del primo raggruppamento, mentre nel terzo accedono la Linea Habiat di Filippo Tornaboni e la Gragnolese.

Recupero del 18 luglio:

Edilcolor-Secret Garden 3-3

Edilcolor : Landi, Bonati, Casciari, Bellotti,Vegnuti, Shqypi, Barattini, Ruffini, Mazzone , Tonelli

Secret Garden: Leri, Ribolla, Manenti,D’Angelo Riccardo,D’Angelo Davide, Occhipinti, Lecchini, De Negri.

Arbitro : Baldi

Marcatori : Occhipinti (3), Tonelli, Vegnuti, Mazzone

Clasifica finale del 1° girone: Pro Secco 7, Edilcolor 5, Secret Garden 4, Locanda Gavarini 0

Il match che metteva in palio il passaggio al turno successivo è terminato in parità dopo una emozionante sequenza di reti. Apre la sagra del gol Simone Occhipinti (firmerà una tripletta), pareggia Tonelli per l’Edilcolor, il bomber degli azzurri di Pontremoli riporta avanti i compagni, ancora pareggio con Vegnuti, di nuovo Occhipinti per l’ennesimo vantaggio, nel finale Mazzone rimette tutto in parità. Al termine del confronto entrambe soddisfatte le due squadre per il primo obiettivo raggiunto. Il dirigente dell’Edilcolor Mirko Ruffini nonchè diesse del Serricciolo calcio analizza la prima parte della manifestazione: “Torneo di buon livello e ben organizzato dalle società di Serricciolo ed Aulla Sport 2019. Diverse squadre se lo contenderanno tra cui il Caffè del Centro, il Bobbe Malley/Icaro’s, il Linea Habitat ed il Pro Secco tra le più accreditate. In generale ho visto squadre attrezzate con giocatori importanti tra cui professionisti di livello ma se devo citare un ragazzo che mi ha impressionato dico Lorenzo Bellotti del Pro Secco, un 2000 di proprietà dello Spezia ed attualmente in serie D all’Arzachena, una vera forza della natura. Detto ciò, mi auguro che anche nelle fasi finali ci si diverta senza isterismi e soprattutto nessuno si faccia male, come del resto è capitato finora. La folta presenza del pubblico dopo tanto tempo è stata una bella soddisfazione ed un fattore positivo oltre che di buon auspicio.”

Gli accoppiamenti per le sfide che iniziano giovedi 22 sono le seguenti:

Ore 20,30 : Pro Secco-Bagnone/Ristorante da Pasquino

ore 21,30 : Linea Habitat-Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley

Venerdi 23

Ore 20,30 : Caffè del Centro-Secret Garden

ore 21,30 : Gragnolese-Edilcolor

Nel caso di pareggio nella gara secca verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti, perdurando la parità calci di rigore.