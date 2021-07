Torneo “Città di Massa”: la finalissima è Peacku Blinders-Calcio Massa Carrara

MASSA- Si sono giocate mercoledì 21 luglio le semifinali del torneo di Calcio a 8 Città di Massa. Tribuna del campo in erba naturale di Turano gremita di persone in occasione della penultima giornata della ben riuscita manifestazione. Le prime due formazioni a scendere in campo sono state Peacku Blinders e Ragnatela Porte e Infissi. Ad avere la meglio è stata la favorita Peacku, squadra farcita di giocatori di grande livello, primo tra tutti il trequartista della Massese Jury Papi, che si è imposta con un sonoro 4-0 firmato Cucurnia, Del Sarto, Guadagnucci, Papi.

Grande equilibrio nella seconda gara tra l’esperienza del Calcio Massa Carrara e la qualità della giovanissima Syskon. A staccare il ticket per la partita più importante sono stati i bianconeri di capitan Tornaboni e di highlander Nardini con un 2-1 targato Matteo Costa. Il fantasista del Romagnano segna su rigore il gol del vantaggio e, dopo il pareggio, con un calcio d’angolo velenosissimo costringe gli avversari all’autorete.

Adesso un giorno di riposo, dopodiché venerdì 23 luglio riflettori accesi per la finalissima, al termine della quale ci sarà la consueta premiazione.

Peacku Blinders: Mariani, Perinelli, Balloni, Bonini, Cucurnia, Cristiani, Del Sarto, Guadagnucci, Papi.

Ragnatela Porte e Infissi: Nutile, Ricci, Adelmi, Barotti, Bertini, Bertonelli, Lenzetti, Pezzetti, Vanni, Veralli, Basteri, Tonazzini.

Reti: Cucurnia, Del Sarto, Guadagnucci, Papi

Calcio Massa Carrara: Landi, Nardini T., Tornaboni, Lofrese, Nardini S., Berti, Manfredi, Lopez, Costa, Meloni, Matelli.

Syskon: Mariani, Deda, Della Tommasina, Lazri, Marcellusi, Nicolini, Spallanzani, Tragni, Veschi.

Reti: Costa, Nicolini, Costa