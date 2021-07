La nuova San Marco comincia a prendere forma

Comincia a prendere forma la nuova San Marco Avenza 1926 che si repara alla nuova stagione di Eccellenza 2021/22. I rossoblu, passati sotto la guida di mister Giuseppe Della Bona dopo i saluti a mister Stefano Turi accasatosi alla Fezzanese, seguito tra l’altro da Antonio Brizzi che lascia cosi’ momentaneamente vacante la fascia da capitano del Leone, hanno ufficializzato ieri altre due operazioni in entrata. Si tratta di una punta molto inteeressante che arriva dal Pontedera con la “benedizione” del diesse granata Paolo Giovannini che lo reputa uno dei giovani piu’ promettenti della sua annata e di un difensore già all’opera al Paolo Deste per quest’anno che si è meritato la riconferma. Questo il testo del comunicato ufficiale da parte del club dl presidente Luca Bini uscito ieri sui canali ufficiali social delal società avenzina. “Usd San Marco Avenza 1926 ufficializza l’arrivo in rossoblu dell’attaccante lucchese Matteo Tersigni (foto) classe 2002, dal Pontedera oltre all’operazione di rinnovo prestito del difensore Andrea De Angeli dal Seravezza.” Oltre a questi due nuovi innesti la formazione avenzina puo’ contare su altre due “facce nuove” di grande spessore tecnico già ufficializzate qualche giorno fa ovvero il portiere ex Pontremolese Ivan Cacchioli e l’attaccante versiliese Gianmarco Mancini ex Camaiore. Assieme al blocco della “vecchia guardia” dei riconfermati ad inizio mercato ossia Samuele Mosti, Arturo Zuccarelli, Gabriele Doretti, Gianmaria Cucurnia, Gianmarco Gabrielli ed Alessio Montecalvo. i nuovi arrivati tra poco, assieme al nuovo tecnico ed allo staff tecnico atletico, inizieranno la fase di preparazione estiva in vista di una stagione che si preannuncia davvero molto impegnativa se si guarda alla campagna acquisti di alcune avversarie a cominciar dal Perignano per passare al Ponsacco del duo d’attacco ex Carrarese ovvero composto da Coralli e Tavano, una coppia che in Eccellenza promette davvero di fare grandi numeri in fatto di reti. San Marco che sta pian piano assumendo al sua nuova identità con l’obiettivo di fare bene anche il prossimo anno.