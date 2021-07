Il mercato del Romagnano è in piena attività

Il mercato del Romagnano non si ferma. Continua senza sosta il lavoro dietro la scrivania da parte de diesse Gabriele Panizzi e del presidente Roberto Pucci al fine di allesrtuire una suqadra che sia in grado di recitare il ruolo da protagonisrta nel prosismo campionato 2021/22. Gli ultimi due colpi del club amaranto riguardano il veterano Matteo Costa, per lui è arrivato un ottimo rinnovo e l’attaccante Gabriele Del Sarto. Romagnano che sta pian piano prendendo forma e che non nasconde ambizioni di alta classifica.