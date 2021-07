Torneo “Città di Massa”, completata la griglia delle semifinali

MASSA- Si sono giocate nella serata di lunedì 19 luglio, davanti ad un importante cornice di pubblico, le ultime due partite dei quarti di finale del torneo “Città di Massa”, presso il campo in erba naturale di Turano. Nel primo match eroica vittoria di Ragnatela Porte e Infissi che senza un portiere di ruolo ha segnato due reti nel primo tempo e retto fino in fondo, rischiando più volte di triplicare, nonostante gli avversari avessero ottimi giocatori offensivi come Bondielli, Posenato e Rocca. Di Valerio Veralli e un autorete i punti che valgono la semifinale.

Nella seconda gara estremo agonismo tra due squadre, Numa Team e Siskon, composte di ragazzi di grande qualità, alcuni dei quali appartenenti a prime squadre e settori giovanili di società professionistiche. Grande equilibrio ed alta tensione, tanto che l’autorevole direttore di gara Marco Celi (nella foto), ha dovuto ricorrere ai cartellini con un espulsione per parte. Finisce 0-0: ai calci di rigore Siskon è più fredda e stacca il biglietto per l’ultimo posto nelle semifinali.

Con ogni probabilità, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, entrambe le semifinali si giocheranno nella serata di mercoledì 22 luglio, mentre è già sicura la data della finalissima, fissata per venerdì 24.

Di seguito gli accoppiamenti delle semifinali:

Calcio Massa Carrara-Siskon

Peacku Blinders-Ragnatela Porte e Infissi

I tabellini:

Ragnatela Porte e Infissi-50 sfumature 2-1

Ragnatela Porte e Infissi: Ricci, Veralli V., Pezzetti, Tonazzini, Veralli A., Lenzetti, Vanni, Basteri, Bertini, Barotti, Adelmi

50 sfumature: Giannantoni, Azioni, Rupalti, Silipo, Bondielli, Cargioli, Posenato, Rocca

Reti: Veralli V., Autorete, Silipo

Numa Team-Siskon 0-0 (vince Syskon ai calci di rigore)

Numa Team: Paci, Bertozzi, Leone, Richieri, De Michelis, Bennati, Bianchi, Bonini, Losacco, Marcellusi, Rovetti

Syskon: Mariani, Lazri, Deda, Della Tommasina, Marcellusi, Nicolini, Spallanzani Giac., Spallanzani Gian., Tragni, Veschi