Summer League, continuano a suon di gol i tornei della Covetta e del Meeting

Continua senza sosta il ben riuscito torneo giovanile della “Summer Champions League”, giocato presso il centro sportivo del “Paolo Deste” della Covetta, manifestazione che, dopo sei edizioni in Liguria a Castelnuovo Magra, ha deciso di varcare il confine toscano.

In campo ogni sera otto fra le settanta formazioni di baby calciatori che dalla categoria 2009 a salire si sfidano divertendosi per conquistare il prestigioso trofeo “dalle grandi orecchie”.

Questi i risultati della giornata di giovedi: Dinamo Dresda – Zenit SP 3-1 (Cat 2012). Athletic Bilbao – Atalanta 4-3(Cat 2012). Liverpool – Olympique Marsiglia 4-7 (Cat 2011). CSKA Mosca – Monaco 1860 3-3 (Cat 2011). Real Madrid – Stella Rossa 6-1 (Cat 2009). Monacó – Partizan B 5-0 (Cat 2011). Galatasaray – Torino 2-2 (Cat 2009). Valencia – Sampdoria 0-7 (Cat 2010).

I risultati di venerdi sera: Lione – Goteborg 0-4 Cat 2010 Ajax – Schalke 04 0-1 Cat 2012 Rijeka – Chelsea 6-1 Cat 2011 Borussia DRT – Tottenham 3-3 Cat 2011 Dinamo Kiev – Besiktas 10-1 Cat 2012 PSG – Sporting Lisbona 0-3 Cat 2010 Eintracht – Manch. City 0-0 Cat 2009 Everton – Saint Etienne 4-0 Cat 2009.

Pubblico che non è da meno al centro sportivo Meeting Place di Massa in via Pradaccio dove invece sta andando in scena la manifestazione gemella ovvero la “Summer Premier League”, quest’ultima in totale stile british football.

Questi i risultati del campionato simil inglese di giovedì sera. Cat 2008: West Bromwich – Bournemouth 2-3. Cat 2008: Brighton – Sunderland 1-3. Cat 2007: Manchester City – Everton 5-1. Cat. 2007: Derby County – Southampton 0-6. Irisultati di venerdi sera: Coventry – Millwall 1-5 Cat 2008. Chelsea – Cardiff 7-2 Cat 2007. Leicester – Crystal Palace 0-7 Cat 2006. Brentford – Nottingham 1-0 Cat 2006. —