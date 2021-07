Torneo di Aulla, si qualificano Linea Habitat e Gragnolese

Con la settima giornata di qualificazioni della “by-night” in svolgimento nel sintetico del “Quartieri” staccano il biglietto perle fasi finali Linea Habitat e Gragnolese, entrambe vittoriose. In attesa di eventuali ripescaggi rimangono in lizza gli Amici di Filattiera e il Carrefour Aulla/Macell. da fettina. Nel primo incontro, Linea Habitat-Amici Filattiera, tripletta del fivizzanese Massimo Mencatelli con i sigilli di Bruno Salku e Lorenzo Alberti, micidiale triade che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di seconda categoria con la casacca dei medicei. Per la formazione degli Amici di Filattiera i due punti sono stati dell’ex di Pontremolese Francesco Buluggiu e Mattia Moscatelli.

Il secondo match della serata vedeva di fronte la Gragnolese opposta al Carrefour Aulla. Vittoria e passaggio del turno sono stati centrati in pieno da Lorenzo Egei e compagni. Il team di Jacopo Pennucciha segnato quattro reti con doppietta Danny Costa, Michele Bondi e Samuele Borghetti, mentre per il Carrefour nel finale realizzano con Alex Prenci e Catalin Petronci.

Di seguito i tabellini:

Linea Habitat-Amici Filattiera 5-2

Linea Habitat :Barbieri, Pigoni, Bertoli, Francini, Bianchi, Mencatelli, Alberti, Salku, Zarrelli,Clementi,Tornaboni,Gerali

Amici Filattiera :Pagani, Ginesi Sebastiano, Moscatelli, Bertolini, Buluggiu, Manfredi, Ginesi Jacopo,Francini, Chakir.

Arbitro : Baldi

Marcatori .: Mencatelli (3), Alberti, Salku,Buluggiu, Moscatelli,

Carrefour/Macell.da fettina-Gragnolese 2-4

Carrefour Aulla : Fornesi, Malatesta,Palmieri,Prenci, Giromini Fabio, Catalin, Ruggeri, Giromini Manuel, Luciani.

Gragnolese : Vegnuti, Bondi, Egei, Asti, Cecconi, Fregosi, Cresci, Schiavone, Borgehetti, Costa.

Arbitro: Pasquali

Marcatori : Costa(2), Bondi, Borghetti, Prenci, Catalin

Nella foto: Tornaboni e Mencatelli della Linea Habitat.