Torneo “Città di Massa”, lunedì 19 luglio si chiudono i quarti

MASSA- Sono già due le formazioni qualificate alla semifinali del torneo Città di Massa, mentre nella serata di lunedì 19 luglio si completerà la griglia con le ultime due gare. Tra venerdì è sabato si sono affrontate in scontri molto equilibrati Peacku Blinders vs Penarol e Calcio Massa Carrara vs Dallas, terminate rispettivamente 0-0 e 1-0. Alla Peacku Blinders, squadra tra le favorite dal principio con nomi lussuosi come Papi, Zambarda e Iardella, per passare il turno è stato necessario giocarsela ai calci di rigore, decisivo il portiere Mariani con due grandi parate. Partita stoica per il Calcio Massa Carrara che dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con bomber Manfredi, ha tenuto botta fino al triplice fischio.

Nella serata di lunedì 19 luglio via con le altre due gare: alle ore 21.00 Ragnatela Porte e Infissi se la vedrà contro 50 Sfumature, la vincente affronterà Peacku Blinders, mentre alle 22.00 Numa Team e Syskon si daranno battaglia per decretare chi tra le due in semifinale sarà l’avversaria del Calcio Massa Carrara.

I tabellini delle prime due semifinali:

Peacku Blinders-Penarol 0-0 (3-2 d.c.r)

Peacku Blinders: Mariani, Barbieri, Perinelli, Cucurnia, Guadagnucci, Bonini, Cristiani, Papi.

Penarol: Bertoneri, Berti, Battaglia, Pantera, Biagini, Forno, Foroni, Ceccarelli, Foresti, Mandredi, Martinucci



Calcio Massa Carrara-Dallas 1-0

Calcio Massa Carrara: Landi, Matelli, Tornaboni, Nardini T., Meloni, Berti, Nardini S., Bianchi, Manfredi, Costa.

Dallas: Magnani, Di Benedetti E., Berti, Becilacqua, Di Benedetti D., Stocchi, Fruzzetti Man., Fruzzetti Mat.

Rete: Manfredi

Nella foto: l’arbitro del torneo Marco Celi