Torneo di Aulla, manita del Caffè del Centro

Aulla- Si ripete il Caffè del Centro nella seconda gara di qualificazione, rifila cinque gol alla Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley e stacca in anticipo il passaggio ai quarti, unica formazione dopo cinque turni del torneo “By-night” a punteggio pieno. Mattatore della serata Alessandro Cesarini che mette a referto un poker di gol che gli permettono di balzare in testa ai cannonieri; tallonato da un bomber di razza come Leonardo Cantoni, autore di una tripletta. Nel secondo incontro netta vittoria della Pro Secco sul Secret Garden, a segno Lorenzo Bellotti, Luca Scarlino, Jacopo Lecchini e il bomber della Pontremolese Juniores regionale Luca Micheli; per la Secret l’unico punto è di Matteo Denegri, anche in questo contesto Ribolla & compagni si portano al comando del 1° girone con quattro punti.

Di seguito risultati, marcatori e classifiche dei tre gironi:

Caffè del Centro-Pizz.Icaro’s/Bobbe Malley 5-3

CaffèdelCentro: Magnani, Lisi, Iardella,Verdi, Lorieri, Tarantola, Duchi, Montani,Cesarini, Angelotti, Marafetti, Ciuffani, Pellini, Bresciani.

Pizz.Icaro’s B/Malley: Santini,Casassa,Fiocchi,Leonini,Antonelli,Pesare, Morettini, Bondi,Cantoni.

Arbitro : Baldi

Marcatori: Cesarini(4), Lisi, Cantoni(3)

Secret Garden-Pro Secco 1-4

Secret Garden : Leri, Bergamaschi, De Negri,Ribolla,D’Angelo, Lecchini, Cavazzini

Pro secco : Gussoni, Carnaccioli, Bellotti, Scarlino,Rossi, Gabrielli,Lecchini, Jacopo, Rosaia, Erta, Micheli.

Arbitro : Pasquali

Marcatori : De Negri, Scarlino, Bellotti,Lecchini, Micheli

Classifiche :

1° girone: Pro Secco 4, Secret Garden 3,Locanda Gavarini Edil Color 1

2° girone: Caffè del Centro 6,Pizz.Icaro’s/B. Malley 3, Asc Bagnone 0, Filattiera 0

3° girone: Linea Habitat 4,Carrefour Aulla/Macell.da Fettina 3,Amici Filattiera 3, Gragnolese 1

Nota: Per motivi organizzativi l’intera giornata di venerdi 16 valevole per le gare di qualificazione del 1° girone (ore 20 ,30) Locanda Gavarini Mocrone- Pro Secco e quella relativa al 2° girone tra Caffè del Centro-Filattiera(21,30) sono state posticipate a lunedi 19 c.m-