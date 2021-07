La Carrarese riconferma Arensi Rota

Carrarese calcio 1908 rende noto il prolungamento del contratto del difensore Arensi Rota sino al 30.06.2023 .Il centrale e terzino sinistro ellenico e’ stato protagonista per reattivita’ ed attenzione nella retroguardia azzurra nelle prime sole cinque giornate dello scorso campionato a causa dell’infortunio patito nella trasferta di Lecco del 17 ottobre 2020.

La felicita’ di Arensi Rota in seguito al rinnovo del proprio contratto con la Carrarese :

“ A Carrara mi sono trovato immediatamente a mio agio, mi piace il posto e credo fortemente che si tratti di una piazza in cui si possa fare calcio a livelli importanti perche’ c’e’ passione e serieta’.

Sono in debito con l’ambiente perche’ l’infortunio grave sofferto lo scorso campionato dopo poche giornate mi ha sottratto chance di essere protagonista e di supporto alla squadra, soprattutto nei momenti di difficolta’ ma e’ acqua passata e guardo al futuro con ottimismo.

Adesso mi sento bene, pronto per partire in ritiro e svolgere l’intera preoccupazione agli ordini di un nuovo staff tecnico che e’ molto determinato.

Il prossimo anno si vedra’ il vero Arensi Rota che cerchera’ di spingere piu in alto possibile le sorti della Carrarese.“