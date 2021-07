Carrarese, un viareggino in azzurro

Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Galligani.Il classe 92 si lega con un contratto, a scadenza 30.06.2022.

Il viareggino e’ stato nella passata stagione protagonista indiscusso del Grosseto con cui ha collezionato 37 presenze e 12 goal con sei assist vincenti, sia da attaccante esterno che da centravanti di movimento.

Il pensiero del calciatore Elia Galligani, dopo l’approdo in azzurro:

“Il mio avvento a Carrara e’ certamente stato facilitato dalla stima e conoscenza con il Direttore Vincenzo Minguzzi ma, comunque, non ci e’ voluto molto per decidere e scegliere la Carrarese.

A Carrara, in queste ultime annate, si e’ fatto del calcio importante raggiungendo obiettivi significativi.

Le prospettive sono sempre di livello, la squadra avra’ una propria logica e sara’ competitiva.

Sono gia’ proiettato al ritiro ed alla conoscenza degli altri ragazzi mettendoci al servizio dello Staff tecnico di Antonio Di Natale.

Come caratteristiche, sono un profilo di attaccante a cui piace partire dagli esterni e tagliare in porta ai fini della conclusione, ma posso tranquilllamene ricoprire la posizione di punta centrale che sfrutta rapidita’ e il movimento senza palla”.