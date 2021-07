Calciomercato Carrarese, benvenuto a Girgi

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso l’acquisto temporaneo, dalla società Atalanta Bergamasca, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Girgi, classe 2000.Terzino sinistro di piede mancino, creciuto nel settore giovanile nerazzurro di Bergamo, ha già al proprio attivo trentadue presenze nel professionismo indossando le casacche di Pergolettese e Legnago Salus nell’ultima stagione sportiva.

Il nuovo esterno basso mancino degli azzurri rilascia le prime impressioni da nuovo calciatore della Carrarese: “Carrara rappresenta un salto nella mia breve carriera e devo essere all’altezza della situazione per misurarmi in una realtà che vuole raggiungere traguardi di un certo tipo.La società e lo staff tecnico sono di prim’ordine senza dimenticare i tifosi che ho constato, da avversario, essere caldi ed appassionati e che mi auguro di poter vedere sugli spalti a sostenerci quanto prima. Ho un ricordo nitido di quando, tra le fila della Pergolettese, ho affrontato la Carrarese che annoverava nel proprio organico dei top per la categoria come Maccarone e Tavano, fu emozionante e difficile allo stesso tempo. Di ruolo sono il classico fluidificante di fascia sinistra che cerca spesso la sovrapposizione sulla corsia esterna per tentare il cross al centro dell’area anche se ho compreso importanza di guardarmi le spalle, aspetto che rappresenta la base per chi , come me, è esterno basso di difesa”.