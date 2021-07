Torneo di Aulla: prima vittoria degli amici di Filattiera, goleada della Linea Habitat

AULLA- La quarta giornata della kermesse lunigianese organizzata dai club Serricciol e Aulla Sport 2019 vede il ritorno per una eventuale qualificazione gli Amici di Filattiera che la spuntano dopo una gara emozionante e ricca di gol contro la Gragnolese, scesa in campo con molte defezioni. Nel secondo incontro della serata goleada della Linea Habitat opposta al Carrefour Aulla/Macelleria da fettina.

Si riapre il discorso qualificazione per gli Amici di Filattiera guidati nella seconda gara del torneo dal mister della prima squadra di Filattiera Augusto Secchiari: dopo la sconfitta all’esordio contro il Carrefour il team giallo verde supera di misura la formazione di Jacopo Pennucci che nelle battute finali ha cercato di impattare l’interessante match, in evidenza l’ex di Monzone Danny Costa che firma una tripletta. Nelle parole del mister Pennucci il rammarico dell’esito del confronto: “Dispiace per il risultato, perché se ci avessimo messo la testa fin dall’inizio come negli ultimi minuti, sarebbe sicuramente stato un risultato diverso. Siamo stati molto sfortunati viste le numerose assenze: gli acciacchi (Andrea Oligeri e Kevin Cresci) e i problemi lavorativi last-minute ( Gerali e Lombardi) hanno pesato non poco nell’economia della gara. Comunque sia per la prossima partita arriveranno sicuramente dei rinforzi perché l’unica soluzione per passare il turno è vincere.”

Il secondo incontro finisce in goledada tra Line Habitat e il Carrefour di Aulla, la formazione di Sebastiano Mazzoni balza al comando del 3° girone, le due doppiette di Massimo Mencatelli e Fabio Zarrelli imitati dai sigilli di Lorenzo Alberti, Paolo Bertoli e Simone Domenichelli hanno garantito il passaggio al turno successivo, scavalcando proprio gli odierni avversari, per il Cerrefour gol della bandiera di Sahrin P. Catalin.

Risultati e tabellini:

Amici di Filattiera-Gragnolese 5-4

Amici di Filattiera : Pagani, Buluggiu, Beretolini, Manfredi, Bellacci, Ginesi Sebastiano, Balloni,Chakir,Moscatelli,Ginesi Jacopo, All. Secchiari

Gragnolese : Gerali,Guelfi, Sisti, Simonelli,Gallotti,Egei,Cecconi, Fregosi,Costa, Bondi. All. Pennucci

Arbitro : Baldi

Marcatori : Moscatelli(2), Buluggiu,Chakir,Jacopo Ginesi, Costa(3), Cecconi

Linea Habitat- Carrefour Aulla Macell.da fettina 7-1

Linea Habitat :Barbieri, Pigoni,Bianchi,Albvereti,Tornaboni,Clementi, Zarrelli, Menxcatelli,Domenichelli,Francini,Bertoni. All. Mazoni

Carrefour/Macell.da fettina: Cavlier D’oro,Bongi,Luciani, Davini, Ruggeri, Giuntini,Palmieri,Catalin,Costa,Prenci,Malatesta.

Arbitro : Pasquali

Marcatori : Mencatelli(2),Zarrelli(2),Alberti,Domenichelli,Bertoli, Catalin.

Classifica aggiornata 3°girone: Linea Habitat 4, Amici di Filattiera 3, Carrefour Aulla 3, Gragnolese 1