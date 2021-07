Filattierese, il punto di mister Secchiari

FILATTIERA- Dopo tanti mesi di silenzio torna a parlare mister Augusto Secchiari che, con un lungo virgolettato, fa il punto sulla situazione Filattierese:

“La societa’ si sta muovendo per una punta, fermo restando che il vero acquisto sarebbe il bomber di casa Roberto Mori il quale speriamo che venga assolto. Abbiamo perso un duttile pezzo come Pierami per motivi di studio. L’ossatura dell’ anno scorso sara’ mantenuta: per la difesa siamo coperti, in mezzo al campo se riusciamo a tenere Buluggio e Baldelli, rispettivamente appartenenti a Pontremolese e Atletico Carrara, ci dovremmo essere. Basterebbe un innesto (anche giovane), abbiamo inserito Bertolini classe 2000 che dopo vari problemi e’ pronto a rimettersi in moto e in gioco, infine ci sono diversi contatti per rinforzare l’organico.

Per quanto riguarda l’obiettivo, ci auguriamo un buon campionato, visti gli ultimi anni tribolati. Da mister sinceramente spero in qualcosa di piu’, entrare in zona play off per dare soddisfazioni al paese di modo che tornino a riempire lo stadio come ai vecchi tempi. So che le nostre sorelle toscane si sono rinforzate ulteriormente, soprattutto la Fivizzanese, in virtù di ottimi colpi di mercato, che non nasconde di poter vincere il campionato. Penso che tra le lunigianesi, massesi e versiliesi ne uscirà di sicuro un campionato avvincente, con squadre tutte attrezzate per far bene.

Infine per quanto riguarda la nostra ripresa bisogna essere bravi e non strafare, per tornare in condizioni fisiche ottimali, lavorare per gradi perche’ esperienza insegna che tutto e subito non e’ possibile. Sono rimasto vecchio stampo, 15 20 giorni di allenamento senza mettere subito in atto amichevoli, che poi ti spaccano le gambe. Sono dell’idea che la prima partita da fare sarebbe dopo due settimane di buon lavoro. a quel punto non si va incontro a brutte sorprese”.

Nella foto, due pedine importanti per la Filattierese Manuel Mgnani che non ha ascoltato le numerose sirene di mercato rimanendo con il mister Augusto Secchiari.