Romagnano, dopo Del Nero torna Lombardini

Dopo il grande colpo dell’ingaggio di Manuele Del Nero per il Romagnano ed il suo diesse Gabriele Panizzi un altro grande movimento in entrata. Torna infatti a far parte della famiglia amaranto Nicolo’ Lombardini che già in passato aveva giocato al Raffi e torna con grandi motivazioni. Classe 1995 , esterno alto di sinistra , Lombardini si è sempre distinto per facilità di corsa ed un buon tiro oltre che ad essere particolarmente bravo a battere le punizioni. In passato Lombardini ha vestito anche le casacche di squadre liguri come Casarza e Follo. Un’altra pedina importante nello scacchiere di un Romagnano che si presenterà ai nastri di partenza delal stagione di Prma categoria 2021/22 con ambizioni di alta classifica. Nei prossimi giorni la dirigenza di via Mannini ha in serbo altre novità.