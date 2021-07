Due arrivi importanti per la San Marco

Inizia a muoversi la fase di calciomercato da parte della San Marco Avenza. Il club rossoblu ieri infatti ha ufficializzato i movimenti in entrata di due giocatori dal curriculum importante ovvero Ivan Cacchioli e Gianmarco Mancini.

Questo il comunicato dalle pagine social del Leone.

“L’Usd San Marco Avenza 1926 ha il piacere di ufficilaizzare l’entrata a far parte della famiglia rossoblu di due giocatori dall’importante profilo. Si tratta del portiere Ivan Cacchioli, classe 1990 proveniente dalla Pontremolese e con un passato tra i professionisti in squadre come Fondi Calcio, Pavia, Gubbio, L’Aquila oltre ad con un’ esperienza in Serie A slovena col Gorica e dell’attaccante Gianmarco Mancini, classe 1991, proveniente dal Camaiore e con una carriera svolta in Versilia col Seravezza oltre ad una parentesi in serie B australiana con il Blue Eagles Adelaide. Ad entrambi il club rivolge un caloroso benvenuto.”

Due innesti di grande importanza quindi per il neo tecnico Giuseppe Della Bona in vista del prossimo campionato di Eccellenza 2021/22 che partirà a settembre. Cacchioli e Mancini si vanno quindi ad aggiungere ai sette elementi della “vecchia guardia” che erano stati confermati nelle scorse settimane ovvero Samuele Mosti, Arturo Zuccarelli, Antonio Brizzi, Gabriele Doretti, Gianmaria Cucurnia, Gianmarco Gabrielli ed Alessio Montecalvo anche se per quanto riguarda il capitano Antonio Brizzi potrebbe esserci anche la possibilità che vada a raggiungere mister Stefano Turi passato in Liguria alla guida della Fezzanese. Per quanto riguarda le operazioni in uscita già confermate quelle di Lagomarsini che si è accasato al Seravezza e di Taraj e Diawara che vestiranno la maglia del Perignano. Nei prossimi giorni da via Covetta sono attesi altri movimenti soprattutto in entrata.