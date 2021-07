Torneo Città di Massa, si parte con gli ottavi di finale

MASSA- Siamo alle fasi salienti del torneo di Calcio a 8 “Città Di Massa”, in svolgimento dal 14 giugno presso il campo in erba naturale di Turano. Con la settimana passata si sono chiuse tutte le gare notturne dei quattro gironi, nelle quali si è visto un buon tasso tecnico, espresso da formazioni con ottimi giocatori appartenenti al panorama calcistico provinciale e non.

Da questa sera si parte con gli ottavi di finale che si protrarranno fino a mercoledì per poi passare ai quarti tra giovedi e venerdi. Dopodiché tre giorni di riposo e via con le semifinali di martedì 20 luglio: finalissima fissata a venerdì 23.

Per quanto riguarda la gare di oggi, alle ore 20.00 Penarol Vs Aston Pirla ore, dopodiché alle 21.00 50 Sfumature Vs Clever per chiudere alle 22.00 con Good Fellas Vs Renella.

Di seguito la griglia completa degli ottavi di finale:

Lunedì 12/07

Penarol Vs Aston ore 20

50 Sfumature Vs Clever ore 21

Good Vs Renella ore 22

Martedi 13/07

Sampsbornia Vs Calcio Massa Carrara ore 20

Povevi Vs Peacky ore 21

Renella Vs Syskon ore 22

Mercoledì 14/07

Boca Vs Dallas ore 21

Ortola Vs Numa ore 22

Nella foto la formazione del Boca Juniors.