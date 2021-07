Calcio Junior, partita la Premier League dei piccoli

Il calcio giovanile dell’organizzazione targata “Summer” raddoppia. Da sabato 10 luglio ad affiancare la “Summer Champions League”, che ormai da una decina di giorni sta letteralmente spopolando presso il centro sportivo del Paolo Deste ad Avenza, è arrivata un’altra grande manifestazione, cioè la Summer Premier League presso il centro sportivo “Meeting Place” di via Pradaccio a Massa. Se a quella avenzina partecipano le squadre dal 2012 sino al 2009, all’evento massese si contenderanno la coppa del Leone le annate dal 2008 al 2006.

Questi i risultati delle partite giocate giovedì sera alla Covetta per la Summer Champions League. Dinamo Kiev-Schalke 04: 4-1, categoria 2012. Sporting Lisbona- Psv: 6-2 Cat 2010. Tottenham-Barcellona: 2-1 Cat. 2011. Fiorentina-Arsenal: 2-0 Cat 2009. Ajax-Besiktas: 9-1 Cat 2009. Milan-Juventus: 2-5 Cat 2009. Lazio-Roma: 4-2 Cat 2009.

Questo il programma di questa sera. Ore 19.30. Zenit- Athl. Bilbao (2012) e Leeds-Malmoe (2012). 20,20: Monaco-Olimpique Marsiglia (2011); Siviglia-Sampdoria (2010). Ore 21,10: Shakhtar-Porto (2010) e Lione-Psg (2010). Ore 22: Everton-Eintracht (2009) e Manchester City-Bayern Monaco (2009).

La Summer Premier League che prende il via questa sera è una manifestazione “Made in England” dove i ragazzi vestiranno maglie e colori delle società calcistiche inglesi. Questo il programma della giornata inaugurale di questa sera. Ore 20: Coventry – Sunderland (Annata 2008) e Bournemouth- Brighton (2008). Ore 21: Arsenal-West Bromwich (2008) e Burnley-Aston Villa (2008). Come alla Covetta ancheal Meeting Point è operativo il punto ristoro. Per info: 339.8446212 (Pietro), 339.3415768 (Carlo). —