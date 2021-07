Torneo di Aulla, manita del Caffè del centro

Dopo la prima giornata, dove il Carrefour Aulla ha rifilato un poker di reti agli Amici Filattiera, non è stato da meno l’accreditato Caffè del Centro (foto) nel torneo di calcio a sette in svolgimento sul sintetico del “Quartieri”. Nel secondo girone il team del duo Chelotti-Manassero ha avuto ragione sull’Asc Bagnone/Ristorante da Pasquin, sette gol tutti nella ripresa. In evidenza nell’Asc Bagnone il portiere Luca Castiglione, autore di diversi decisivi interventi, che però nel secondo tempo nulla ha potuto ai sigilli di Alessandro Cesarini e del compagno Alessandro Angelotti.

Nell’altro match pareggio con quattro reti, con i sigilli di Kevin Cresci, Michele Bondi, Bruno Salku, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Fivizzanese, e Damiano Gerali.

I tabellini delle prime quattro sfide :

Prima giornata:

Pro Secco-Edil Color 5-5

Pro Secco: Gussoni, Carnacioli, Bellotti Lorenzo, Scarlino, Rossi, Gabrielli, Lecchini,Rosaia,Erta. All. Tozzi

Edil Color : Landi, Casciari, Vegnuti, Tonelli, Bonatti, Lesi, Bellotti Simone,Barattini,Squypi,Tavoni. All. Borghetti-Ruffini.

Arbitro : Marchi

Marcatori: Scarlino(2),Bellotti Lorenzo,Rosaia, Squypi(2),Vegnuti, Bellotti Siomone,Barattini.

Carrefour Aulla/Macell.da Fettina-Amici Filattiera 4-1

Carrefour-.Macell.daFetina: CavalierD’oro,Prenci,Malatesta,Giuntini,Giromini, Bongi,Ruggeri,Coista,Davini.

Amici Filattiera : Pagani, Francini, Manfredi, Moscatelli, Ginesi,Bertolini, Surace, Bellacci,Chakir,Baldelli, All.Pagani

Arbitro : Pasquali

Marcatori : Giromini(3),Bongi, Baldelli .

Seconda giornata:

Caffè del Centro-A.s.c. Bagnone/Ristorante da Pasquino 5-2

Caffè del Centro : Magnani, Lisi, Angelotti, Iardella,Verdi, Lorieri, Tarantola, Cesarini, Duchi, Montani, Ciuffani, Pellini.All. Manassero-Chelotti F.

Asc Bagnone/Da Pasquino :Castiglione, Donati, El Atiki, Fabiani, Casoni,Caldi ,Malatesta, Lazzini, Simonetti.Ferrari, Carta.

Arbitro : Pasquali

Marcatori : Cesarini(3), Angelotti(2), Lazzini, Simonetti

Linea Habitat- U.s.d.Gragnolese 2-2

Linea Habitat :Barbieri, Bertoli, Tornaboni,Gerali Damiano,Pigoni,Clementi, Domenichelli, Salku.

U.s.d.Gragnolese: Gerali Martino, Guelfi,Sisti,Gallotti,Cecconi,Cresci, Costa, Simonelli,Fregosi,Bondi, Egei.All. Pennucci

Arbitro : Baldi

Marcatori :Gerali D., Salku, Cresci, Bondi

Classifiche:

1° girone : Edil Color 1, Pro secco 1, Locanda Gavarini Mocrone 0, Secret Garden 0

2° girone : Caffè del Centro 3, Asc Bagnone/da pasquino 0, Pizzeria Icarus 0, Filattiera 0

3° girone :Carrefour/Macell.da fettina 3, Linea Habitat 1,Usd Gragnolese 1, Amici Filattiera 0

Classifica marcatori:

Alessandro Cesarini(3) Caffè del Centro

Manuel Giromini(3) Carrefour Aulla/Macell.da Fettina

Lorenzo Bellotti(2) Pro Secco

Loren Squypi( 2)Edil Color

Luca Scarlino(2)Pro Secco

Alessandro Angelotti(2)Caffè del Centro

Con una rete: Bruno Salku(Linea Habitat), Damiano Gerali(Linea Habitat),Kevin Cresi(Gragnolese),Michele Bondi(Gragnolese),Luca Lazzini(Asc.Bagnone), Andrea Simonetti(Asc.Bagnone), Simone Bellotti(Edil Color),Matteo Barattini(Edil Color),Mattia Rosaia(Pro secco),Marco vegnuti(Edil Color), Matteo Bongi(Carrefour Aulla)