Promozione, Virtus Marina di Massa svela lo staff tecnico

MARINA DI MASSA- Con un comunicato a mezzo della Direzione Sportiva la Virtus Marina di Massa, dopo l’annuncio del Tecnico che guiderà la prima squadra nella stagione 2021/2022, comunica che la gestione del parco portieri sarà affidata a Giuseppe Agliará, proveniente dal Settore Giovanile del Magra Azzurri. Eugenio Lanciano, già tecnico della prima squadra femminile, fungerà da collaboratore tecnico, mentre a breve verrà comunicato il nome del preparatore atletico per il quale la società stá vagliando una rosa di nomi.

Prosegue intanto a gonfie vele il reclutamento del Settore Giovanile che dopo aver annunciato la collaborazione quale centro Tecnico, del Modena Calcio, annuncia Stefano Renna, anche referente della Società Emiliana, come nuovo maestro di tecnica del settore giovanile. Renna si occuperà altresì dell’organizzazione degli eventi della Società.

Intanto come già preannunciato dal Comunicato regionale, la Virtus Marina di Massa ha dato la disponibilità ufficiale alla partecipazione al Campionato Regionale Toscano Under 18.