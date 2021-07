Città di Massa, primo botto di mercato: ecco Sergio Quilez

MASSA – Dopo l’annuncio del nuovo mister, Giacomo Aliboni, e la conferma del “Toro di Zaragoza” Ivan Quintin, in casa Città di Massa si continua a lavorare per la stagione 2021/2022 del futsal italiano. I bianconeri saranno protagonisti nel campionato di Serie A2. La terza stagione consecutiva per un sogno che non vuole finire. Anzi, dopo aver sfiorato la promozione nella massima serie, Vannucci & Co. vogliono mantenere alte aspettative e voglia di stupire.

I massesi sono dunque in piena fase di allestimento, ma hanno già piazzato il primo colpo. A calcare il parquet del PalaOliveti è arrivato, infatto, Sergio Quilez Vivar. Si tratta di un laterale spagnolo classe ’98, con un passato all’Acqua&Sapone Futsal, squadra di Serie A con sede in Abruzzo. A dare l’annuncio ufficiale è proprio il Città di Massa, con un post condiviso sui vari canali social ufficiali della società.