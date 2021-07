Torneo sotto le stelle di Aulla, partenza a suon di gol

AULLA- E’ iniziata a suon di gol la prima edizione del torneo di calcio a sette sul sintetico del “Quartieri” di Aulla, manifestazione “by-night” che ha visto all’esordio un buon pubblico. La gara inaugurale riservata al primo raggruppamento è stata tra l’Edil Color del duo Cristian Borgheti-Mirko Ruffini e la Pro Secco di Andrea Tozzi: risultato finale con tanti gol (5-5) che non ha visto nessun vincitore. Da segnalare le due doppiette per la Pro Secco di Lorenzo Bellotti e Luca Scarlino, di Mattia Rosaia l’altro gol. Per l’Edil Color due gol sono firmati da Loren Squipy; gli altri tre da Matteo Barattini, Simone Bellotti e Marco Vegnuti. Nel secondo match della serata, per il 3° girone, La Macelleria da fettina/Carrefour Aulla ha regolato con un poker di reti (4-1) gli Amici di Filattiera di Angelo Pagani: per il Carrefour tripletta di Manuel Giromini e punto di Matteo Bongi; per i sconfitti gol della bandiera di Luca Baldelli.

Questa sera altri due attesi match: a partire dalle 20.30 A.s.c. Bagnone contro Albergo Ristorante da Pasquino-Caffè del Centro. A seguire per il terzo raggruppamento con Linea Habitat opposta alla Usd. Gragnolese.

Risultati e classifiche dopo la prima giornata:

1°girone: Edil Color-Pro secco 5-5.

Classifica Edil Color e Prosecco 1, Locanda Gavarina e Secret Garden 0.

3° girone: Macelleria da Fettina/Carrefour Aulla 4-1

Classifica : Macell.da Fettina/Carrefour Aulla 3, Linea Habitat 0, Usd Gragnolese 0, Amici Filattiera 0.