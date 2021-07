Euforia Bernardeschi: “Mancini? E’ un pazzo”

Contro la Spagna ha giocato solo pochi minuti dei tempi regolamentari e poi i supplementari contibuendo poi alla vittoria ai calci di rigore con un penalty calciato da maestro . Federico Bernardeschi al settimo cielo per la Finalissima conquistata elogia il tecnico Roberto Mancini.

Ecco cos’ha detto l’attaccante di Carrara ai microfoni di Sky Sport: “Sono tanto contento. In semifinale contro una grande squadra è per forza complicato, una grandissima nazionale che negli ultimi anni ha dimostrato quanto è forte. Arrivarci però e vincerla è stato qualcosa di eccezionale, ce lo meritiamo. Io penso che ci sia stato solo un folle tre anni fa a dire che potevamo arrivare a questo punto ed è mister Mancini. Ci ha sempre creduto, ha sempre portato entusiasmo a tutti quanti. Quando dice che siamo 26 titolari è la verità perchè siamo un gruppo meraviglioso e questo credo sia il frutto del lavoro di tutti e davvero arrivare a questo punto davanti alla gente finalmente dopo il periodo di sofferenza che abbiamo passato è qualcosa di straordinario. Sappiamo che arrivare in finale non è da tutti però c’è ancora un ultimo step da fare, intanto stasera ci godiamo la festa”.