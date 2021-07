Pontremolese, Tommaso Lazzerini guiderà la Juniores Regionale

PONTREMOLI- Un altro importante tassello nello staff tecnico della Pontremolese: alla guida della Juniores Regionale ci sarà il preparatissimo Tommaso Lazzerini che la scorsa stagione ha ben fatto con gli Allievi del Ceparana.

Di seguito il comunicato della società azzurra:

“La società è lieta di dare il benvenuto ad un altro giovane tecnico emergente, Lunigianese D.O.C., che avrà il compito di guidare e far crescere l’importante squadra degli Juniores Regionali, lavorando inoltre a stretto contatto con lo staff della Prima squadra di Mister Gianluca Grassi.

Ragazzo molto preparato, profondo studioso e conoscitore di calcio, ha conseguito tutte le licenze Uefa (B-C-D), diventando nel 2015 Match Analyst Professionista.

Nella stagione 2016/2017 ha collaborato con una storica società come l’Alessandria Calcio in Area Scouting, e successivamente come Osservatore delle squadre avversarie, mentre dal 2017 al 2019 ha collaborato come Match Analyst nella Primavera della Spal.

La scorsa stagione ha guidato la formazione allievi del Ceparana, facendosi conoscere e notare da tutti gli operatori di mercato per qualità, idee e proposizioni rare per queste categorie.

Un altro giovane tecnico emergente che siamo certi porterà ulteriore qualità ed entusiasmo in un organigramma sempre più unico e completo!!!

Benvenuto e buon lavoro Tommaso